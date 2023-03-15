Anasayfa Video Galeriler Gündem İstiklal Caddesi'nde yangın! Alevler kiliseye sıçradı İstiklal Caddesi'nde yangın! Alevler kiliseye sıçradı 15 Mart 2023 Çarşamba Saat: 11:05 İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bulunan bir restoranda yangın çıktı. Alevler yan tarafta bulunan kiliseye sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64117c44416846610c03c0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sel sularına kapılarak sürüklenen vatandaş kamerada Eğer aradığı çırağı bulamazsa, Türkiye'de bir meslek daha ölecek AK Parti'de ''mandallı'' istifa fırtınası Tek nefeste 52.1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı AK Partili isimden montajlı CHP videosu Dünyanın en uzun kadını Türkiye'ye böyle geldi ''Hastaneden aylardır randevu alamıyorum'' deyip, pompalı tüfekle acil servisi bastı ''Sahte diplomalı'' onlarca bürokrat iddiası! Vali Ayhan, Şanlıurfa'da etkili olan sağanakla ilgili konuştu