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  4. İstiklal Caddesi'nde yangın! Alevler kiliseye sıçradı

İstiklal Caddesi'nde yangın! Alevler kiliseye sıçradı

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bulunan bir restoranda yangın çıktı. Alevler yan tarafta bulunan kiliseye sıçradı.

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