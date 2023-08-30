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İstiklal Caddesi'ne bin 200 Türk bayrağı

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle İstiklal Caddesi'ni bin 200 Türk bayrağıyla donattı.

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