Anasayfa Video Galeriler Gündem İstiklal Caddesi'ne bin 200 Türk bayrağı İstiklal Caddesi'ne bin 200 Türk bayrağı 30 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 14:40 Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle İstiklal Caddesi'ni bin 200 Türk bayrağıyla donattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ef2aaeaa90855d3d729ad7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mal sahibi ile kiracı birbirine girdi olan müşterilere oldu Depremin yıkamadığı köprüden yüzbinlerce araç geçti Polis çevirmesinde kadın sürücüden pes dedirten tehdit Türkiye bu kediyi konuşuyor: İzlediğiniz tüm komik kedi videolarını unutturdu 68 yıl önce yapılan tabelayı gören dönüp bir daha bakıyor Türkiye'nin aradığı petrol bakın nereden çıktı İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren feci kaza İstanbul'da sahte polis hırsızlığı kamerada Yolcu gemisi faciası kamerada! Böyle battı