SON DAKİKA
''CEP''TE ARAMA VE SMS ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜLDÜ !
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Eylül 2018 11:20

İstiklal Marşı çalmayınca milli sporcular bunu yaptı

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Zeytinburnu Belediyesi SK ile İsrail ekibi HC Bat Yam arasında oynanacak maç öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı çalınmadı. Bunun üzerine milli sporcular hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Başkent Sofya’da düzenlenen organizasyonda Zeytinburnu Belediyesi SK ile İsrail ekibi HC...

Bilgin Pro
Video Galeri
Kapadokya’da “Gençlik için çal” klibi çektiler
Kapadokya’da “Gençlik için çal” klibi çektiler
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
Kağıthane’de cinayet anı kamerada
Kağıthane’de cinayet anı kamerada
Video Galeri
Benzin döküp yaktılar, karşısına geçip fotoğrafını çektiler
Benzin döküp yaktılar, karşısına geçip fotoğrafını çektiler
Video Galeri
Kim Milyoner Olmak İster'de Rock N Roll’cu teyze rüzgarı
Kim Milyoner Olmak İster'de Rock N Roll’cu teyze rüzgarı
Video Galeri
Direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM