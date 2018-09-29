İstiklal Marşı çalmayınca milli sporcular bunu yaptı
29 Eylül 2018 11:20
İstiklal Marşı çalmayınca milli sporcular bunu yaptı
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Zeytinburnu Belediyesi SK ile İsrail ekibi HC Bat Yam arasında oynanacak maç öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı çalınmadı. Bunun üzerine milli sporcular hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Başkent Sofya’da düzenlenen organizasyonda Zeytinburnu Belediyesi SK ile İsrail ekibi HC...