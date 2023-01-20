İstinat duvarı çöktü, 19 daire tahliye edildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaat kazısı yapılan bir arazinin bitişiğindeki binanın istinat duvarı çöktü. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından apartmanda bulunan 19 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

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