Anasayfa Video Galeriler Gündem İstinat duvarı çöktü, 19 daire tahliye edildi İstinat duvarı çöktü, 19 daire tahliye edildi 20 Ocak 2023 Cuma Saat: 11:50 Güncelleme: 20 Ocak 2023 Cuma 11:50 Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaat kazısı yapılan bir arazinin bitişiğindeki binanın istinat duvarı çöktü. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından apartmanda bulunan 19 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ca55d43ca0437a95324743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AFAD ekipleri alarma geçti: 3 ilçeyi koku sardı Türkiye'den kahreden görüntü! Göl kayboldu! Antalya’da ''Sezer nine'' alarmı! Ortalığı birbirine kattı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada Mustafa Sarıgül fiyatlara kızdı tokadı bastı O dünyanın en büyüğü! Avustralya'da bulundu İndirim izdihamı kamerada! Vatandaş birbirini ezdi Bu da hayırsız evlat kabusu! Annesini ölmekten beter etti Park halindeki lüks otomobil alev topuna döndü