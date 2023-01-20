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  4. İstinat duvarı çöktü, 19 daire tahliye edildi

İstinat duvarı çöktü, 19 daire tahliye edildi

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Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaat kazısı yapılan bir arazinin bitişiğindeki binanın istinat duvarı çöktü. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından apartmanda bulunan 19 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

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