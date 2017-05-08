  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Mayıs 2017 15:15

İstinye CarrefourSA Boğazın köklü semtine çıpa attı

Türkiye perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, İstinye’deki hipermarketini ürün yelpazesinden hizmet anlayışına, market formatından reyon tasarımına kadar 6 milyon TL yatırımla baştan aşağı yenileyerek kapılarını açtı.

Video Galeri
11. Cumhurbaşkanı Gülün babası son yolculuğuna uğurlandı
11. Cumhurbaşkanı Gülün babası son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Yeraltı kabloları patladı, vatandaş paniğe kapıldı
Yeraltı kabloları patladı, vatandaş paniğe kapıldı
Video Galeri
Minik çocuğun bacağı, yürüyen merdivene böyle sıkıştı
Minik çocuğun bacağı, yürüyen merdivene böyle sıkıştı
Video Galeri
Sahne bir anda çöktü
Ünlü şarkıcının konseri feci bitti ! Her şey bir anda oldu
Video Galeri
4 bin lira maaşla çoban yetiştiriyorlar
4 bin lira maaşla çoban yetiştiriyorlar
Video Galeri
Bu liseyi bitiren iş sorunu yaşamıyor
Bu liseyi bitiren iş sorunu yaşamıyor