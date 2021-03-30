  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstismar mağduru genç kız mahkemenin kararıyla yıkıldı

İstismar mağduru genç kız mahkemenin kararıyla yıkıldı

Konya'da, lise öğrencisi 16 yaşındaki H.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık 1 ay sonra beraat etti. Psikolojik tedavi gören genç kız, mahkemenin kararıyla yıkıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi
Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı
DHKP/C’'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
Fotokapana yakalanan zehir tacirlerinin cezası belli oldu
Erdoğan'dan dünyaya aşı mesajı
Bahçeli Meclis'ten ''ahmaklar'' diye seslendi!
Testi pozitif çıktı; kaçırıyorlar sandı!
Bir iğrenç görüntü daha! Bu sefer de turşu kazanına girdiler!
Esenyurt'ta ortalık yine savaş alanına döndü!