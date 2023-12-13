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İstismardan aranan yabancı uyruklu bıçaklı bastonla yakalandı

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Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan aranan yabancı uyruklu şüpheli M.A. elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda bıçakla yakalandı.

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