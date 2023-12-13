Anasayfa Video Galeriler Gündem İstismardan aranan yabancı uyruklu bıçaklı bastonla yakalandı İstismardan aranan yabancı uyruklu bıçaklı bastonla yakalandı 13 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 10:55 Güncelleme: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:55 Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan aranan yabancı uyruklu şüpheli M.A. elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda bıçakla yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6579637df2899f817b0979e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da vahşet! Bunu yapan insan değil hayvan bile olamaz! İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı Kırmızı bültenle aranan bir suçlu daha İstanbul'da yakalandı Trafikte silahlı dehşet! Astsubay tartıştığı bir genci vurdu İstanbul'da yine bir kira zammı dayağı İstanbul'da İETT otobüsünde kıyamet koptu: Bir polisin dizi kırıldı! TBMM'de korku dolu anlar, Milletvekili kürsüde bayıldı İstanbul'da yangın çıkan marketi yağmaladılar! Bıçaklanarak yaralanmıştı... Sokak ortasında horlaya horlaya uyudu!