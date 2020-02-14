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  3. 14 Şubat 2020 11:05

İstnbul'da şaka gibi görüntü! Bu bina nasıl ayakta duruyor ?

Fatih’te 5 katlı ilginç bina, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dar ve ince yapısıyla dikkat çeken bina, havadan görüntülendi.

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