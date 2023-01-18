Anasayfa Video Galeriler Gündem İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek 18 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 13:05 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c7c46dcbc91d4319393d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Staj ve çıraklık mağdurları EYT'li sayılacak mı ? SGK uzmanı açıkladı Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat geldi Yaz turizminin cenneti Antalya karlar altında! Kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti Ece Üner'den sosyal medyaya damga vuran ''Baykar'' yorumu Canlı yayında kıyamet koptu: ''Terbiyesizsin!'', ''Sensin terbiyesiz!'' Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın oğluna para yağdırdı İstanbul'daki tarihi pasajda intihar girişimi! Lodos ortalığı birbirine kattı! Kopan çatı metro hattına düştü