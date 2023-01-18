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İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelme durumu hakkında, ''Böyle bir planlama var. Gelişmeleri takip ediyoruz'' dedi.

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