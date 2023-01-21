Anasayfa Video Galeriler Gündem İsveç'te Kur'an-Kerim'e alçak saldırı! Polis sadece izledi İsveç'te Kur'an-Kerim'e alçak saldırı! Polis sadece izledi 21 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 17:30 Güncelleme: 21 Ocak 2023 Cumartesi 17:30 İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye'nin Stockhol Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. O sırada güvenlik güçlerinin çirkin eyleme müdahale etmediği görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cbf6feb486cc0f757c7173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''Kiramızı ödeyemiyoruz'' eylemi Oğlu tarafından bıçaklanan kadın canını zor kurtardı Davos'ta İngilizce konuşan Babacan, sosyal medya gündem oldu İETT’den İstanbullulara Hulusi Kentmen sürprizi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu minik Zayn yine şaşırttı İzmir'de korkunç ölüm! Bilgisayar başında vurularak öldü Karadeniz'in derinliklerinden korkutan manzara! Kovulan muhabirden Akit’e FETÖ suçlaması Serenay'ın Şahmaran'ın galasında şarkı söylediği anlar olay oldu