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İsveç'te Kur'an-Kerim'e alçak saldırı! Polis sadece izledi

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İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye'nin Stockhol Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. O sırada güvenlik güçlerinin çirkin eyleme müdahale etmediği görüldü.

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