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İşyeri sahibi hırsızı tokatlaya tokatlaya dışarı attı

İstanbul'da iki hırsızdan birisi işyeri sahibini oyaladı, diğeri ise cep telefonunu çalmaya kalkıştı. İşyeri sahibi hırsızı fark ederek, tokat atıp dışarıya atarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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