Anasayfa Video Galeriler Gündem İşyeri sahibi hırsızı tokatlaya tokatlaya dışarı attı İşyeri sahibi hırsızı tokatlaya tokatlaya dışarı attı 06 Ocak 2022 Perşembe Saat: 08:55 İstanbul'da iki hırsızdan birisi işyeri sahibini oyaladı, diğeri ise cep telefonunu çalmaya kalkıştı. İşyeri sahibi hırsızı fark ederek, tokat atıp dışarıya atarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d68453e8501b3e7f1093f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi Facia! Yangında 7'si çocuk 13 kişi öldü Akkuyu Nükleer işçileri eylemde Cübbeli Ahmet Erdoğan'a uyarı: ''Zaten deistlik almış başını gidiyor'' Yerli otomobil TOGG Las Vegas’ta görücüye çıktı Bakan Özer okul müdürünü böyle azarladı: ''Siz ne biçim adamsınız?'' Asansör sapığı kabusu yaşattı! Kızın imdadına babası yetişti Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı