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  3. 12 Ekim 2019 16:00

İşyerini basıp öldüresiye dövdüler

Malatya’da bir iş yerini basan saldırganlar, işyeri sahibi ve çalışanlarını öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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