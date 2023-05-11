Anasayfa Video Galeriler Gündem İtalya'da büyük patlama! İtalya'da büyük patlama! 11 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 15:40 İtalya’nın Milano kentinde yaşanan patlama sonucu çok sayıda araç alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645ce24474ee690023792f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mercedes fabrikasında silahlı saldırı: 2 ölü Evde başlayan yangın, kapıdaki otomobili eritti Ormanda yatan servet! Kilosu 5 bin liraya satılıyor Muharrem İnce adaylıktan çekildi Bu kiralık evi gören inanamadı: Aylık 300 bin TL'ye kiralık Yasak aşk cinayetinde müebbet hapis Yargıtay'dan döndü Kız Kulesi yeniden kapılarını açtı! İşte yeni hali... Erdoğan kendisi paylaştı; Gençlerden Erdoğan'a 12 kritik soru! Okul öncesi eğitimde ücretler kaldırıldı!