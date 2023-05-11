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İtalya'da büyük patlama!

İtalya’nın Milano kentinde yaşanan patlama sonucu çok sayıda araç alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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