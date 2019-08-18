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  3. 18 Ağustos 2019 18:35

İtalya'da Can Yaman izdihamı !

Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından İtalya'ya giden yakışıklı oyuncu Can Yaman, kaldığı otelin önünde kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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