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  3. 06 Ağustos 2018 15:40

İtalya’da havalimanında büyük patlama

İtalya’nın Bologna şehrindeki havalimanında büyük bir patlama meydana geldi. İtalya’nın sanayi şehri Bologna büyük bir patlamayla sarsıldı. Bologna Uluslararası Havalimanı’nda büyük bir patlama meydana geldi.(İHA)

Bilgin Pro
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