  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Ağustos 2018 15:54

İtalya'da şiddetli patlama

İtalya'nın Bologna kentinde havalimanı yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

Bilgin Pro
Video Galeri
Künkün içine sıkışan çocuk böyle kurtarıldı
Künkün içine sıkışan çocuk böyle kurtarıldı
Video Galeri
İşte Maduro’yu hedef alan o drone
İşte Maduro’yu hedef alan o drone
Video Galeri
Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı
Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı
Video Galeri
İtalya’da havalimanında büyük patlama
İtalya’da havalimanında büyük patlama
Video Galeri
Erdoğan TV kulesi inşaatında incelemelerde bulundu
Erdoğan TV kulesi inşaatında incelemelerde bulundu
Video Galeri
Erdoğan’a Çamlıca Korusunda sevgi seli
Erdoğan’a Çamlıca Korusunda sevgi seli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM