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  3. 18 Mart 2020 08:15

İtalya'da yaşayan Merve Hasman: Bizim yaptığımız hataları yapmayın

Nurettin Hasman'ın İtalya'da yaşayan kızı Merve Hasman Salvatori sosyal medyada bir video yayınlayarak ülkede yaşananları anlattı, ''Evden çıkmayın'' uyarısında bulundu.

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Sosyal medyayı sallayan görüntü hakkında Bakan Soylu'dan açıklama
Sosyal medyayı sallayan görüntü hakkında Bakan Soylu'dan açıklama
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İtalya'da yaşayan Türk gençlerden mesaj var !
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden mesaj var !
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Sosyal medya onu konuşuyor ! Kazayı böyle anlattı
Sosyal medya onu konuşuyor ! Kazayı böyle anlattı
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Munzur Nehri'nde JAK timinin botu devrildi: Bir asker kayıp
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