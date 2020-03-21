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65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
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  3. 21 Mart 2020 18:10

İtalyan belediye başkanının koronavirüs isyanı olay oldu

İtalya'da Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan insanlara tepki gösterdi.

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