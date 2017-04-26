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  3. 26 Nisan 2017 00:20

İtalyanın Ulusal Bağımsızlık Gününün 72. yıldönümü

İtalya'nın Milano kentinde Ulusal Bağımsızlık Günü'nün 72. yıldönümünü kutladı.

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El Babda el yapımı patlayıcı infilak etti: 4 yaralı
El Babda el yapımı patlayıcı infilak etti: 4 yaralı
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İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması!
İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması!
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Şehidin Tatvandaki köyü bayraklarla donatıldı
Şehidin Tatvandaki köyü bayraklarla donatıldı
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İkna edilmek istenen kadın köprüden atladı
İkna edilmek istenen kadın köprüden atladı
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TSKdan flaş Sincar açıklaması: 70 terörist öldürüldü
TSKdan flaş Sincar açıklaması: 70 terörist öldürüldü
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Kalın: AKPMnin kararı siyasi bir operasyondur
Kalın: AKPMnin kararı siyasi bir operasyondur