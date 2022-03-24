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  4. İtfaiye ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada

İtfaiye ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Ukrayna'da Rus bombardımanın hedefi olan binada çıkan yangına müdahale eden Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı personeller çatışmanın ortasında kaldı.

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