Anasayfa Video Galeriler Gündem İtfaiye ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada İtfaiye ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada 24 Mart 2022 Perşembe Saat: 09:10 Ukrayna'da Rus bombardımanın hedefi olan binada çıkan yangına müdahale eden Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı personeller çatışmanın ortasında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623c0b512dc7390a4900b643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede yaşlıları böyle tuzağa düşürüyordu; yakalandı Sınıfta infial yaratan görüntü! Öğretmenine yaptığı hareketlere tepki yağdı Sisi Seyhan Soylu'dan, canlı yayında Bahar Candan’a seri küfür Okulda ''taciz'' dehşeti! Öğretmen gözaltında! Bir yenisi daha eklendi: İstanbul'da pitbull dehşeti! Ankara’da adliye binasına silahlı saldırı Pes dedirten görüntüler! Öğrencinin öğretmene yaptıkları, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde: Kızına özendi... TOGG üretim tesisinden yeni görüntüler! Robotlar provalara başladı