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  3. 05 Temmuz 2017 09:45

İtfaiyeci kediyi kurtarmak için canını hiçe saydı

İstanbul Bağcılar’da bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen kediyi canını hiçe sayan itfaiyeci uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

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