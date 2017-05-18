  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Mayıs 2017 15:15

İtfaiyecilerin dualı nöbet değişimi

Malatya’da itfaiye ekipleri, her sabah ‘İtfaiyeci duası’ okuyarak, nöbet değişimi yapıyor.

Video Galeri
Arda Turanın takım arkadaşıydı, temizlik görevlisi oldu
Arda Turanın takım arkadaşıydı, temizlik görevlisi oldu
Video Galeri
İlginç kazalar MOBESEye yansıdı
İlginç kazalar MOBESEye yansıdı
Video Galeri
O teröristler fotokapana yakalandı
O teröristler fotokapana yakalandı
Video Galeri
Dam palas dönemi başladı
Dam palas dönemi başladı
Video Galeri
İstanbulda trafik polisleri kuş uçurtmuyor
İstanbulda trafik polisleri kuş uçurtmuyor
Video Galeri
AK Partiye Genel Başkan Vekilliği geliyor
AK Partiye Genel Başkan Vekilliği geliyor