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  3. 27 Temmuz 2020 15:20

İtfaiyenin hırsızlık anı kamerada!

İngiltere'de sahibinin evde olmadığı sırada elektrikli ocağa atlayan köpek yangına sebep oldu. Çıkan yangına müdahale eden itfaiyecinin, 11 yaşındaki çocuğun Xbox oyun kumandasını çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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