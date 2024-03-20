Anasayfa Video Galeriler Gündem İTÜ kampüsünde patlama ve yangın: 1 kişi yaralandı İTÜ kampüsünde patlama ve yangın: 1 kişi yaralandı 20 Mart 2024 Çarşamba Saat: 14:30 Şişli'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü’nde elektrik panolarında patlama ve yangın meydana geldi. Patlama sırasında 1 personel bacağından yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fac8e89dbc522a7a0b94a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin konuştuğu kazada babalar buluştu Tülay usta ''hem 77 yaşında hem de bir kadın'' diyenleri utandırdı Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi Seçim öncesini hedef alan hainlerin inine baskın! Tablet bomba gibi patladı! Neye uğradıklarını şaşırdılar