  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İTÜ kampüsünde patlama ve yangın: 1 kişi yaralandı

İTÜ kampüsünde patlama ve yangın: 1 kişi yaralandı

Şişli'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü’nde elektrik panolarında patlama ve yangın meydana geldi. Patlama sırasında 1 personel bacağından yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin konuştuğu kazada babalar buluştu
Türkiye'nin konuştuğu kazada babalar buluştu
Tülay usta ''hem 77 yaşında hem de bir kadın'' diyenleri utandırdı
Tülay usta ''hem 77 yaşında hem de bir kadın'' diyenleri utandırdı
Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı
Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı
İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi
İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi
Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor
Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor
Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı
Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı
Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi
Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi
Seçim öncesini hedef alan hainlerin inine baskın!
Seçim öncesini hedef alan hainlerin inine baskın!
Tablet bomba gibi patladı! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Tablet bomba gibi patladı! Neye uğradıklarını şaşırdılar