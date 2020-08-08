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  3. 08 Ağustos 2020 13:30

İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm fragmanı

Oyuncu Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı İyi Günde Kötü Günde dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

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