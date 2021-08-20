Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı 20 Ağustos 2021 Cuma Saat: 15:45 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, programa konuk olduğu Halk TV stüdyolarından ayrıldığı sırada saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611fa400d2f2c46c3251ec13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabus geri döndü: Muğla Köyceğiz'de orman yangını 2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech mi etkili? ''Türkiye'de yaşamak istemiyorum'' diyen Afgan sınır dışı edilecek MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon! Fotoğraflar ortaya çıktı Dışarısı 40, içerisi 15 derece: Yaz günü elektrikli sobayla ısınıyorlar İstanbul'da maganda terörü kamerada: Kabusu yaşadılar! Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın? Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler Nagehan Alçı'dan Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?''