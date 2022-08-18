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  4. İYİ Parti lideri Meral Akşener'i çileden çıkaran sözler: Korumaları devreye girdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'i çileden çıkaran sözler: Korumaları devreye girdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Esenyurt ziyareti esnasında bir vatandaşın sözleri Akşener'i çileden çıkardı.

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