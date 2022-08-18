Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Parti lideri Meral Akşener'i çileden çıkaran sözler: Korumaları devreye girdi İYİ Parti lideri Meral Akşener'i çileden çıkaran sözler: Korumaları devreye girdi 18 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 21:45 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Esenyurt ziyareti esnasında bir vatandaşın sözleri Akşener'i çileden çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fe88c28230fe568c4692a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüler olay olmuştu: ''Ormanda su arayan kadın görüntüleri''nin gerçekleri ortaya çıktı Dünyanın gözü Ukrayna'daydı: Üçlü zirve sonrası önemli açıklamalar CHP'li Yıldırım Kaya: ''Okullar açılmadan okul öncesi öğretmen atamaları yapılmalı'' MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz yarışmacısı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti Can çekişen Marmara Denizi'nden sevindiren görüntüler Damat balkondan girip dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı Canlı yayında indirim hesabı yapan sunucu olay oldu Gürcistan vatandaşları alışveriş için Türkiye'ye akın etti