Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Parti Ordu'da itiraz etti: ''Seçim yenilensin'' İYİ Parti Ordu'da itiraz etti: ''Seçim yenilensin'' 09 Nisan 2024 Salı Saat: 14:25 Güncelleme: 09 Nisan 2024 Salı 14:25 Ordu'da seçimi 2'nci sırada tamamlayan İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener ve partililerle birlikte, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak, seçimin yenilenmesini talep etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661525b84a4dbaffe403d9d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balkonda otururken bir anda kendini aşağıda buldu 1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü Hobi olarak başladı; aldığı hibeyle çiftlik sahibi oldu Beklenen İstanbul depremi için yüreklere su serpen sözler: ''Rahat uyuyabilirsiniz'' Dilencinin günlük kazancı şoke etti Bakan Yerlikaya acı haberi verdi: Can kaybı 19'a yükseldi 16 ilde kırmızı alarm: Haritalar oluşturulacak Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: ''Pahalılık, enflasyon...'' Bir insanın ömrü boyunca 1 kez görebildiği Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı bir Türk genci yakaladı