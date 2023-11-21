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  4. İYİ Parti'de disipline sevk edilen Ümit Dikbayır'dan sert sözler

İYİ Parti'de disipline sevk edilen Ümit Dikbayır'dan sert sözler

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İYİ Parti'den ihracı istenen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından açıklama videosu yayınladı.

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