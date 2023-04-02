  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İYİ Parti'de kavga! Ortalık birbirine girdi

İYİ Parti'de kavga! Ortalık birbirine girdi

İYİ Parti Ankara 2'inci bölge milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma, partililerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı
Erdoğan'dan atama isteyen öğretmene ''öyle olmaz'' yanıtı
Otobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdıOtobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdı
İmamoğlu'ndan AK Partili Başkan'a teşekkür
Akşener ile İmamoğlu arasında ilginç diyalog
TRT canlı yayınında ilginç anlar
Canlı yayında ilginç anlar: Bir anda kameranın önüne gerek...
Yolcu otobüsünde dehşet: Kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi