Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Parti'de kavga! Ortalık birbirine girdi İYİ Parti'de kavga! Ortalık birbirine girdi 02 Nisan 2023 Pazar Saat: 22:30 İYİ Parti Ankara 2'inci bölge milletvekili aday adaylığı için yapılan temayül yoklamasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma, partililerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6429d7ccf70d272bb5469ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı Erdoğan'dan atama isteyen öğretmene ''öyle olmaz'' yanıtı Otobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdıOtobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdı İmamoğlu'ndan AK Partili Başkan'a teşekkür Akşener ile İmamoğlu arasında ilginç diyalog TRT canlı yayınında ilginç anlar Canlı yayında ilginç anlar: Bir anda kameranın önüne gerek... Yolcu otobüsünde dehşet: Kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi