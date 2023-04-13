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İYİ Parti'den bir video daha: ''Çöküş dönemi...''

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İYİ Parti; "Çöküş Ekonomisi" başlıklı “20. Yılında AKP” jeneriğiyle başlayan yeni bir video paylaştı.

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