Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Parti'den bir video daha: ''Çöküş dönemi...'' İYİ Parti'den bir video daha: ''Çöküş dönemi...'' 13 Nisan 2023 Perşembe Saat: 21:20 Güncelleme: 13 Nisan 2023 Perşembe 21:20 İYİ Parti; "Çöküş Ekonomisi" başlıklı “20. Yılında AKP” jeneriğiyle başlayan yeni bir video paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643847e4654e9a3014588dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü Bayide olmayan sıfır otomobiller boş arsadan çıktı İstanbul'da metruk bina çöktü! Aile boyu hırsızlar kamerada ABD Başkanı Biden'den bir skandal gaf daha Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının son görüntüleri ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu falaka davasında karar verildi Sokak ortasında ''karı-koca'' dehşeti! Bir polis memuru yaralandı Altın bulduk, ara beni değerlendirelim suç örgütü çökertildi