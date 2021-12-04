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İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak ''Joker'' videosu

İYİ Parti sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ile hazırlanan Joker filminden bir sahneyi paylaştı. Ezberini Boz başlığı ile paylaşılan videoda "bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız" ifadeleri yer aldı.

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