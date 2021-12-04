Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak ''Joker'' videosu İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak ''Joker'' videosu 04 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 09:35 İYİ Parti sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ile hazırlanan Joker filminden bir sahneyi paylaştı. Ezberini Boz başlığı ile paylaşılan videoda "bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız" ifadeleri yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ab0c3ff1a12c4c70089f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim tek derdimiz var ihracat ihracat ihracat, bunu başaracağız' İstanbul'da 10 katlı binada korkutan yangın Evini boşaltmasını istediği oğlu ve torunu tarafından darbedildi AK Partili Ünal'dan açılış töreninde bir garip tepki: ''Zaten kimse gelmemiş ki'' ''Sayın Valim, bir kız var'' diyerek yardım istedi, Vali geri çevirmedi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru Vatandaş dün gece de sokaktaydı: ''Hükümet istifa!'' Timsah ile fil karşı karşıya! Ölümcül kapışma kamerada