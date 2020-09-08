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  3. 08 Eylül 2020 13:15

İYİ Parti'den gençlere sistem eleştirili video

İYİ Parti, Z kuşağına hitaben “Benim Sıram, Benim Zamanım” adıyla, gençlerin sorunlarını ve duygularını dile getiren bir şarkı ve klip yayınladı. 2023’te Z kuşağına mensup yaklaşık 7 milyon gencin oy kullanması bekleniyor.

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