Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş için bir çıkış daha İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş için bir çıkış daha 28 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 09:45 Güncelleme: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:45 İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararı merakla beklenirken, İYİ Partili Ümit Özlale "CHP'li iki tane belediye başkanını desteklemememiz bir tezat oluşturmaz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ec42930ca6147c29308173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Manisa'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü Bu görüntüler Türkiye'den... Gökyüzünde gizemli görüntü! ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu! Eskişehir’de korkutan patlama: 1 ölü Bodrum'da otelde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! ''Aldatıldım'' dehşeti! Öfkeli koca eşini ve bir kişiyi öldürdü Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotunun şovu büyüledi Hasarlı bina yıkım sırasında çöktü Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı