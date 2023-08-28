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İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş için bir çıkış daha

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İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararı merakla beklenirken, İYİ Partili Ümit Özlale "CHP'li iki tane belediye başkanını desteklemememiz bir tezat oluşturmaz" dedi.

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