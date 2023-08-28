İYİ Parti'den İmamoğlu ve Yavaş için bir çıkış daha

İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararı merakla beklenirken, İYİ Partili Ümit Özlale "CHP'li iki tane belediye başkanını desteklemememiz bir tezat oluşturmaz" dedi.

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