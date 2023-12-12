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  4. İYİ Parti'den istifa etmişti, canlı yayında açıkladı: ''Oyumu Erdoğan’a verdim''

İYİ Parti'den istifa etmişti, canlı yayında açıkladı: ''Oyumu Erdoğan’a verdim''

İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, 28 Mayıs'ta oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğini söyledi.

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