Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Parti'den Suriyelilere yeşil ışık: "Kalacak Suriyelilere entegrasyon lazım'' İYİ Parti'den Suriyelilere yeşil ışık: "Kalacak Suriyelilere entegrasyon lazım'' 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 12:55 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Akşener, Suriyeli sığınmacılarla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e1859cb5f9f861de6e3d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler Küçük çocuğu araçtan sarkıtan babadan pes dedirten ifade Galatasaray'da, Emre Akbaba'dan 2 yıllık imza! Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tavırları geceye damga vurdu Türk kovboy iş başında! Sosyal medya yıkıldı Arkadaşının uyarısını dinlemedi! Feci kaza kamerada İktidarı eleştiren BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe Sosyal medyada 14 yaşındaki çocuğu taciz etti! Meydan dayağı kamerada Ankara'da dev hortum panik yarattı