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İYİ Partili milletvekili partisinden istifa etti

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İYİ Parti Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek İYİ Parti'den istifa etti.

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