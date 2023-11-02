Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Partili milletvekili partisinden istifa etti İYİ Partili milletvekili partisinden istifa etti 02 Kasım 2023 Perşembe Saat: 15:10 Güncelleme: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:10 İYİ Parti Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek İYİ Parti'den istifa etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654391b46d1ccb4f017ad603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı Antalya'da 10 dakika süren hortum kamerada Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu Wanda Nara ile Icardi'nin ilginç anları olay oldu Hac kuraları çekildi Sokak ortasında uzman çavuş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı var! İstanbul'da bazadan vahşet çıktı 8 katlı bina halatla çekerek yıktılar Hamas, İsrail zırhlılarını böyle imha etti