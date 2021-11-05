Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Partili Türkkan'dan vatandaşa küfür! İYİ Partili Türkkan'dan vatandaşa küfür! 05 Kasım 2021 Cuma Saat: 17:31 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti. Bu sırada şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş Akşener'e tepki gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan ise boynuna sarıldığı kişiye küfür etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61854031a01dba0c4d664f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muharrem İnce'den ''ittifak'' açıklaması Erdoğan, ''Hastaneden randevu alamıyoruz'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi Meclis üyesinin takkesini çıkartmasını istediği işçi: Takkemle daha yakışıklıyım Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı Başkent Ankara siste kayboldu... Kartpostallık görüntüler İmamoğlu açıkladı; 2050 için 14 hedef! Şarkıcı Edis'in kalçası olay oldu İstanbul'da 5 katlı binada patlama Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı