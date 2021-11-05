İYİ Partili Türkkan'dan vatandaşa küfür!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti. Bu sırada şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş Akşener'e tepki gösterdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan ise boynuna sarıldığı kişiye küfür etti.

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