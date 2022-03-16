Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Partili vekil, Bahçeli'nin Erdoğan'ı hedef aldığı videoyu paylaştı: Allah kimseyi... İYİ Partili vekil, Bahçeli'nin Erdoğan'ı hedef aldığı videoyu paylaştı: Allah kimseyi... 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 22:15 İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hedef aldığı bir videoyu paylaşarak ''Allah kimseyi bu hale düşürmesin'' ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62323747c2142d409d291233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mustafa Sarıgül masaya vurdu, sunucuyu korkuttu: Beni sinirlendirdiniz Bodrum Deniz Dibi Ekibi Müsgebi'de Didem Arslan canlı yayında çıldırdı: Ağzımı bozacağım diyerek çıldırdı! Tarık Mengüç kendisiyle ilgilenmeyen kadın dinleyicisine bakın ne yaptı! Sokakta soyunan adam mahalleyi ayağa kaldırdı; dayağı yedi! Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var 3600 ek göstergede üçüncü toplantının tarihi belli oldu Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları için dikkat çeken tahmin Özdağ'dan,''Suriyelileri gönderemeyeceğiz'' diyen Erdoğan'a sert yanıt