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  4. İYİ Partili vekil, Bahçeli'nin Erdoğan'ı hedef aldığı videoyu paylaştı: Allah kimseyi...

İYİ Partili vekil, Bahçeli'nin Erdoğan'ı hedef aldığı videoyu paylaştı: Allah kimseyi...

İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hedef aldığı bir videoyu paylaşarak ''Allah kimseyi bu hale düşürmesin'' ifadelerini kullandı.

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