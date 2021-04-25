İYİ Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Akflix’in katkılarıyla Kayıplar Ülkesi’nde yaşananları izlemekten çok sıkılmadık mı?" notu düşüldü.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6085b68e8eb7ac74474e4b53" allowfullscreen></iframe>