Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Parti'nin ''Akflix'' paylaşımı sosyal medyayı salladı İYİ Parti'nin ''Akflix'' paylaşımı sosyal medyayı salladı 25 Nisan 2021 Pazar Saat: 21:35 İYİ Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Akflix’in katkılarıyla Kayıplar Ülkesi’nde yaşananları izlemekten çok sıkılmadık mı?" notu düşüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6085b68e8eb7ac74474e4b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ramazan davulcusuna ''eşek'' şakası! Bir ilginç olay... Üzerine çarşaf örtüp, sahurda davulcuyu korkuttu İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım sesimi geri ver Polisten ilginç baskın! Önce cama tırmandı sonra... Hırdavat deposunda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti Almanya'da skandal olay! Türk iş insanına polis şiddeti Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu! Bodrum plajları turistlere kaldı