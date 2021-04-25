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  4. İYİ Parti'nin ''Akflix'' paylaşımı sosyal medyayı salladı

İYİ Parti'nin ''Akflix'' paylaşımı sosyal medyayı salladı

İYİ Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Akflix’in katkılarıyla Kayıplar Ülkesi’nde yaşananları izlemekten çok sıkılmadık mı?" notu düşüldü.

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