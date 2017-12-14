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  3. 14 Aralık 2017 13:56

İYİ Parti'nin Star Wars reklamı olay oldu

Dün vizyona giren "Star Wars Son Jedi" filmi öncesinde beyaz perde reklamlarında yer alan İYİ Parti reklamı sosyal medyayı salladı.

Bilgin Pro
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