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  4. İYİ Parti'ye kurşunda balistik rapor açıklandı

İYİ Parti'ye kurşunda balistik rapor açıklandı

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İYİ Parti binasına isabet eden mermi olayına ilişkin incelemeler kapsamında gerçekleştirilen balistik incelemede merminin, olayın faili M.E.’ye ait ruhsatlı silahtan çıktığı kesinleşti.

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