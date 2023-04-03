Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Parti'ye kurşunda balistik rapor açıklandı İYİ Parti'ye kurşunda balistik rapor açıklandı 03 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 08:20 Güncelleme: 03 Nisan 2023 Pazartesi 08:20 İYİ Parti binasına isabet eden mermi olayına ilişkin incelemeler kapsamında gerçekleştirilen balistik incelemede merminin, olayın faili M.E.’ye ait ruhsatlı silahtan çıktığı kesinleşti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642a6216fdb7e31b4f5c2e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Kadıköy vapurunda facidan dönüldü Karadağ’da cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 turunu muhalefet kazandı Yolda buldukları ayı yavrusunu eve götürdüler Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı Erdoğan'dan atama isteyen öğretmene ''öyle olmaz'' yanıtı Otobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdıOtobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdı İmamoğlu'ndan AK Partili Başkan'a teşekkür İYİ Parti'de kavga! Ortalık birbirine girdi Akşener ile İmamoğlu arasında ilginç diyalog