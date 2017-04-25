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  3. 25 Nisan 2017 19:50

İyilik yaparken kazada ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da, kamyonun çarptığı 79 yaşındaki komşusuyla birlikte ölen iyilik sever kadın son yolculuğuna uğurlandı. Kazayı fark etmediğini iddia eden kamyon sürücüsü ise tutuklandı.

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