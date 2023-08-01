Anasayfa Video Galeriler Gündem İZDENİZ vapurunda panik anları! Hızını alamayıp kıyıya çarptı İZDENİZ vapurunda panik anları! Hızını alamayıp kıyıya çarptı 01 Ağustos 2023 Salı Saat: 16:15 Güncelleme: 01 Ağustos 2023 Salı 16:15 İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hızını alamayan bir İZDENİZ vapuru sert bir şekilde kıyıya çarptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c9056e8e27cb706b6c2f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galata Köprüsü'nde feci kaza! Tramvay seferleri durdu Ardahan’da sağanak ve dolu etkisi! Memur sendikaları zam taleplerini açıkladı Karnında gazlı bez unutulduğunu 18 yıl sonra öğrendi Depremin merkezindeki kalıcı konutlar görüntülendi Firari FETÖ'cü yakalandı: ''Biz geri döneceğiz!'' Al sana barınma krizi: 95 yaşında İstanbul'da sokakta kaldı! Milyonların fobisi gerçek oldu: Genç kadın 3 günlük kabus sonrası öldü Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı