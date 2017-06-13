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  3. 13 Haziran 2017 22:15

İzinsiz eyleme biber gazlı müdahale

Başkent’te polis ekipleri, tutuklu olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için izinsiz eylem yapan gruba biber gazıyla müdahale etti.

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