İzinsiz yerlerde kurban kesimi yapanlara ceza yağdı
21 Ağustos 2018 13:15
İzinsiz yerlerde kurban kesimi yapanlara ceza yağdı
Sultangazi’de ilçe sınırları içinde belirlenen alanların dışında kesim yapanlara operasyon düzenlendi. Zabıta ekipleri, uyarılara rağmen kaçak alanlarda kurban kesimi yapanlara ceza yağdırırken, bazı vatandaşlar da kendilerini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi. Sultangazi Belediyesi, ilçe sınırları içinde belirlenen alanların dışında kesim yapanlara operasyon düzenledi. Belediyeye...