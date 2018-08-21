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  3. 21 Ağustos 2018 13:15

İzinsiz yerlerde kurban kesimi yapanlara ceza yağdı

Sultangazi’de ilçe sınırları içinde belirlenen alanların dışında kesim yapanlara operasyon düzenlendi. Zabıta ekipleri, uyarılara rağmen kaçak alanlarda kurban kesimi yapanlara ceza yağdırırken, bazı vatandaşlar da kendilerini çeken basın mensuplarına tepki gösterdi. Sultangazi Belediyesi, ilçe sınırları içinde belirlenen alanların dışında kesim yapanlara operasyon düzenledi. Belediyeye...

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