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  4. İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı

İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı

Samsun’da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, izlediği filmden etkilenerek kendine 600 bin TL değerinde "school bus"(okul otobüsü) yaptırdı.

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