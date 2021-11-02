Anasayfa Video Galeriler Gündem İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı 02 Kasım 2021 Salı Saat: 18:40 Samsun’da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, izlediği filmden etkilenerek kendine 600 bin TL değerinde "school bus"(okul otobüsü) yaptırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61815c0bb0f5c64d0b6c9fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş'taki lüks mağazada dehşet anları: Yeni görüntüler ortaya çıktı Müge Anlı'nın canlı yayında mide bulandıran cinsel ilişki itirafı Adana Havalimanı'nda kaçak mülteci şoku İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı BTP lideri Hüseyin Baş: ''Asgari ücret 10 bin TL olmak zorunda'' Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli ile ilgili olay itiraf Kadınlar alışverişi bırakıp birbirlerine girdi! Skandal görüntü! Taksinin direksiyonunda 13 yaşında bir çocuk! Canlı yayında Buket Aydın için olay sözler: ''Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...''