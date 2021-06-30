Anasayfa Video Galeriler Gündem İzlerken kanınız donacak: Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu! İzlerken kanınız donacak: Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu! 30 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 22:50 İzmir'in Buca ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vuran kişi görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dccb034af175369e183f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın teslim olacağını duyurdu Ankara'da korkutan toprak kayması: Binalar boşaltıldı FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında karar Düğünde takı kavgası! Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi İstanbul'da feci olay! Köpekten kaçarken kamyon çarptı Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı Atatürk Orman Çiftliği'ne lüks konut projesi İstanbul barajları yeniden alarm veriyor