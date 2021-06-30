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  4. İzlerken kanınız donacak: Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu!

İzlerken kanınız donacak: Ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını vurdu!

İzmir'in Buca ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşi ve arkadaşını tabancayla vuran kişi görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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