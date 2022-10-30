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  4. İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden 29 Ekim'de vals gösterisi

İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden 29 Ekim'de vals gösterisi

İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sergilediği vals gösterisi ilgiyle izlendi.

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