Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden 29 Ekim'de vals gösterisi İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden 29 Ekim'de vals gösterisi 30 Ekim 2022 Pazar Saat: 10:25 İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sergilediği vals gösterisi ilgiyle izlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635e26df5b61250d225619d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG'un ilk sahipleri belli oldu TOGG CEO'su Karakaş yanıt verdi! Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? Alışveriş merkezinde indirim izdihamı İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti İsrailli kadın askerlerin dans videosu ülkeyi karıştırdı Pes! Aksaray Belediyesi bir türlü Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayamadı! Ukrayna’daki savaş bölgesinde ilginç görüntü: Adanalı rapçinin şarkısını... Böyle vicdansızlık görülmedi