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  3. 03 Kasım 2020 21:30

İzmir Büyükşehir Belediye Binası da hasar gördü

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65. saatte kurtarılan Elif ayağa kalktı
65. saatte kurtarılan Elif ayağa kalktı
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İzmir'de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti
İzmir'de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti
Video Galeri
İzmir'de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti
İzmir'de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti
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Siirt-Bitlis yolunda feci kaza! 4 ölü, 14 yaralı
Siirt-Bitlis yolunda feci kaza! 4 ölü, 14 yaralı
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Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden eşini teşhise geldi
Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden eşini teşhise geldi
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İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı
İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı
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